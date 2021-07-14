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Niğde’ye atanan Emniyet Müdürü Özdemir görevine başladı

Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanan Adnan Özdemir yeni görevine başladı.

NİĞDE 14.07.2021, 12:33
Niğde’ye atanan Emniyet Müdürü Özdemir görevine başladı
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Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanan Adnan Özdemir yeni görevine başladı.

Çiçekle karşılanan İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, birim amirleri ile kısa bir toplantı düzenledi. Yapılan toplantı sonunda Niğde’de var olan güvenlik hizmetlerini geliştirmek için verilen görevden ve Niğdeli hemsehrilerin hizmetinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyacağını ifade ettiler.
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