Niğdeli Eczacılar deprem bölgesinde ki görevlerini tamamladı

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, deprem bölgelerine gönderilen gönüllü eczacıların görevlerini tamamlayıp Niğde’ye döndüklerini söyledi.

Öztürk, Kahramanmaraş Merkez, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerinde kurulan sahra eczaneleri görevlerini tamamlayarak sahra eczanelerini kapattıklarını söyledi. Öztürk, Hatay ili ve ilçelerinde hala sahra eczanelerin görev yaptığını dile getirerek, "Türk Eczacılar Birliği ve bütün odalar depremle ilgili çok hızlı hareket ettiler. İlk önce Türk Eczacıları Birliği’nin bir tırı vardı. Bu tırı dolu halde doğrudan doğruya deprem bölgesine gönderdik. Hemen ertesi gün ilaç temini ve bu ihtiyaç olan yerlerdeki ilaçları karşılamak için bir kampanya başlatıldı. Türk Eczacıları Birliğine maddi yardımda bulundular. Türk Eczacılar Birliği kendi imkanlarını da kullandı. Ayrıca hızlı bir şekilde mobil eczaneleri açtık. Sahra Eczanelerini bir de ilaçları temin etmenin yanında büyük gayret sarf ederek bu ilaçları halka sunmak gerekiyordu. Onun için de çok sayıda gönüllü eczacımız oralara gitti. Bütün eczacılarımız üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar ve halka ücretsiz olarak bu ilaçları ulaştırdılar. Artık bazı eczaneler artık açılabilir duruma geldi" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Açılabilir duruma gelen eczanelerde olduğu için bu sahra eczanelerini yavaş yavaş kapatıyoruz artık. Özellikle Antakya tarafında hala Sahra Eczaneleri ‘ne çok ihtiyaç var. Gönüllü eczacılarımız gidiyor. Sürekli olarak değişerek görev yapıyorlar. Biz de Niğde Eczacı Odası olarak iki grup halinde arkadaş gönderdik. Kahramanmaraş merkez, Türkoğlu ve Elbistan’da olan gönüllü eczacılarımız ilk andan itibaren yaptıkları görevleri tamamladılar. Yine üzerimize bir vazife düşerse yapmaya devam edeceğiz inşallah’’ dedi.