Niğde’de Yağmur Suyu Hatları düzenleniyor

Niğde Belediyesi, kış ayında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri yağmur suyu tahliye mazgallarını onarıp bakıma alarak temizleme çalışmalarına başladı.

Niğde Belediyesi, kış ayları boyunca etkili olabilecek yağışlar öncesi su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları ve mazgallarını temizleyerek sorunlu yerlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma şehrin ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarında yürütülüyor. Ekipler, yağmur suyu hattı mazgallardan su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi çeşitli atıkları temizliyorlar ve aynı zamanda bakım ve onarımı sağlıyorlar.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Niğde Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha huzurlu bir kış mevsimi geçirmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda belediye ekiplerimiz şehrimizin farklı noktalarındaki yağmur suyu hatlarında bakım ve onarım gerçekleştiriyorlar ve yağışlardan dolayı meydana gelebilecek ihtimal su taşkınlarının önüne geçmek için yağmur suyu hattı mazgallarını temizliyorlar. Hedefimiz hemşerilerimizin kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamaktır” dedi.