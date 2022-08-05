banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

NİĞDE 05.08.2022, 15:53
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.Ö., İ.Ü., O.Y., Y.A., G.K. ve M.A gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam ağırlığı 9,37 gram olan metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam ağırlığı 5,53 gram olan esrar maddesi,1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu