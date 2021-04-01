Niğde’de Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 4,9 gram metamfetamin, 27,25 gram eroin, 38,19 gram sentetik uyuşturucu, 42 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 295 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.