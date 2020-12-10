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Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 gözaltı
Niğde’de düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
NİĞDE 10.12.2020, 14:42
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Niğde’de düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3,21 gram eroin ele geçirildi. Zanlılar, hakkında adli işlem başlatıldı.
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