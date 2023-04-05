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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
NİĞDE’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
NİĞDE 05.04.2023, 14:07
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilgölcük beldesinde, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte 38 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 55 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.