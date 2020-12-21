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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
NİĞDE 21.12.2020, 12:19
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Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6,84 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işleri sürüyor.
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