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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE 20.07.2022, 15:18
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-18 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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