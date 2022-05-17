Son Dakika
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Niğde’de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
NİĞDE 17.05.2022, 13:57
Niğde’de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 2-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 84,62 gram metamfetamin,36,77 gram eroin, 18,53 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet LSD, 1 hassas terazi ve 12 adet fişek ele geçirildi.
17 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.