Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ’Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’ çerçevesinde, Yıldıztepe beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce; şüpheli şahsın aracı, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 570 gram uyuşturucu madde, 2 adet Shunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve tabancaya ait 434 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.