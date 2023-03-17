banner611

banner610

Son Dakika

Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı

Niğde’de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE 17.03.2023, 15:16
Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı

Niğde’de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 32,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner612