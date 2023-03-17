Son Dakika
Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı
Niğde’de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
NİĞDE 17.03.2023, 15:16
Niğde’de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 32,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.