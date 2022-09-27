Niğde’de Üniversite Güvenlik görevlilerine iletişim eğitim verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, güvenlik görevlilerine yönelik olarak İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Serhat Madsar tarafından iletişim konulu eğitim verildi.

Araştırma Görevlisi Serhat Madsar tarafından iletişim temel özellikleri, kişilerarası iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve birçok detayın paylaşıldığı eğitim programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan da katılarak burada açıklamalarda bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan’a burada Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Altın da eşlik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan açıklamalarında, güvenlik ve kişilerarası iletişim konusunun kurumlar için oldukça önemli olduğunu ifade ederek tüm güvenlik görevlilerimize bu konuda verilen eğitimlerin de faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inandığını aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan açıklamalarını, yeni eğitim öğretim yılında tüm personellerimize kolaylıklar dileyerek noktaladı.

Eğitim sonunda, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’da eğitimi tamamlayan güvenlik görevlilerle birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu buradaki açıklamalarında, “Aramıza yeni katılan güvenlik görevlisi arkadaşlarımız ile birlikte daha büyük bir aile olduk. Yeni dönemde her birinize ayrı ayrı başarılar diliyor, özverili çalışmalarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.