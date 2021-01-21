Niğde’de ulaşımda ’HES kodu’ dönemi

Niğde Belediyesi, kent genelindeki toplu ulaşımda HES kodu dönemi başlattı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlanmayan Niğde Kent Kartlar, 16 Şubat 2021 sabahından itibaren toplu ulaşımda kullanılamayacak. Bu kapsamda, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşların kartları, 16 Şubat 2021 Salı günü kapatılacak ve toplu ulaşımdan yararlanamayacak.

Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kartlara HES kodunun yüklenmesiyle alakalı şu bilgiler verildi:

"Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilir. “HES kodu Oluştur” butonuna tıklanır. Kod kullanma süresi seçilir ve kod oluşturulur. E-Devlet üzerinden “HES kodu Üretme ve Listeleme” bölümüne girilir. “Kimin adına üretileceği seçilir” ve “devam et” butonuna tıklanır. “Kod kullanma süresi” seçilir ve “KOD” oluşturulur. “HES” yazıp aralarında boşlu bırakarak sırasıyla “T.C Kimlik Numarası, T.C Kimlik Seri Numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak )” yazılır ve “2023’e SMS” olarak gönderilir. Https://nigde.kentkart.com/” adresine giriş yapılır. Gelen ekranda “HES Kodunuzu T.C Kimlik Numaranızı ve NiğdeKentKart Numaranızı” girmeniz istenir. “KVKK Metnini” onaylayarak “HES kodunuzu kayıt edebilirsiniz. “HES kodu Sorgulama Ekranından Ulaşım Kart Numaranızı” girerek HES kodunuzun kaydını ve HES geçerlilik sürenizi sorgulayabilirsiniz. 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar HES kodunu toplu ulaşım kartlarına tanımlamayan vatandaşların NiğdeKentKart, 16 Şubat 2021 Salı günü günü kapatılacak ve kent genelinde seyahat edemeyecekler."