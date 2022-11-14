Niğde’de su kesintisi

Niğde Belediyesi Saruhan Mahallesi’ndeki ana hat su borusunun patlaması nedeniyle bazı mahallelere su ulaştırılamayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dr. Sami Yağız Caddesi’ndeki ana hat su borusunda patlama meydana geldiği ve ekiplerin müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, patlama nedeniyle Saruhan Mahallesi perşembe pazarı, Eski Saray Mahallesi eski zahire pazarı, stadyum ve çevresi, Balhasan Mahallesi ile Mezbaha Caddesi’ne akşama kadar su verilemeyeceği ifade etti.