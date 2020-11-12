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Niğde’de sigara yasağını denetimleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA SİGARA İÇME YASAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 81 İL VALİLİLİĞİNE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KONULU BİR GENELGE GÖNDERDİ.

NİĞDE 12.11.2020, 15:28
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Niğde’de sigara yasağını denetimleri

İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika sigara içme yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri konulu bir genelge gönderdi.

Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanıyor.

Yasaklar kapsamında Niğde’de meydan, Yeni Çarşı, Duraklar gibi kalabalık olan yerlerde sigara içmek yasaklandı.

Niğdeli vatandaşların bir kısmı yasakların olumlu olduğu yönünde bir kısmı da içileler alanların belirlenmesini istiyor.

Niğdeli çay Ocağı işletmecisi Hikmet Güneşli ”Malum pandemi var yasağın olması olumlu. Bu kurallara vatandaşlar uyarsa Korona virüs yayılmaz diye düşünüyorum” dedi.

Esnaf Numan Soydan ise, içilecek noktaların belirlenmesi sigara içenleri de rahatlatacağını söyledi.
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