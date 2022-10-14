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Niğde’de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi
Niğde’de durdurulan bir araçtan Roma Dönemine ait 474 sikke ele geçirildi.
NİĞDE 14.10.2022, 14:11
Niğde’de durdurulan bir araçtan Roma Dönemine ait 474 sikke ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde; Niğde merkezine il dışından tarihi sikke getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, merkeze bağlı Ağcaşar Köyü mevkiinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 474 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.