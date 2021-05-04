Niğde’de patates ekimi başladı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’nin patates üretiminde ilk sırada olan Niğde’de bu sezon yaklaşık 235 bin dekar alanda patates üretimi beklendiğini söyledi.

Başkan Kenar, “Geçen sene süreç sancılı geçti. Yine de çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz, patateslerimizi toprakla buluşturacağız. Bölgede patates ekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de geçen yılki kadar patates ekileceğini düşünüyorum. Çünkü çiftçimizin bölgemizde fasulye, patates ve buğday gibi ürünlerden başka alternatif ürün olmadığı için sancılı da olsa patates ekmeye devam edeceğiz. Geçen dönem yaklaşık 235 bin dekar alanda patates ekildi. Bu yılda yine aynı dekar anlamında ekileceğini düşünüyoruz" dedi.

Konaklı beldesinde patates ekimi yapan çiftçi Bayram Elmas, 2020 yılında çiftçiler olarak üzüldüklerini dile getirerek, “Nasıl üzüldük emeğimizin karşılığını alamadık. Masraflarımız ağır. Çiftçiler olarak hep şunu söyledik. Fazlasında gözümüz yok. Ekiyoruz patatesin maliyeti belli. Biz sadece maliyetimizi kurtaralım. Üzerinden de küçük bir ekmek parçası yersek ona bakalım. Biz patatesi 4 liraya 3 liraya, 5 liraya satma hesabı yapmıyoruz. . TMO, patates alımı yaptığı için devletimizden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, çok isabetli bir karar" diye konuştu.