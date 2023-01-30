Niğde’de nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Niğde Eczacı Odası; yapılan toplantı sonrası nöbetçi eczane sayısını yükseltti.

Niğde’de yıllardır gece ve hafta sonları iki nöbetçi eczane çalışırken, son günlerde yaşanan yoğunluklardan dolayı nöbetçi eczanesi sayısı 3’e yükseltildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk; “Niğde’de uzun yıllardır akşamları 2 eczanemiz nöbetçi olurdu. Ancak son günlerde yoğunluk olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantı sonucunda nöbetçi eczane sayımızı 3’e yükseltmeye karar verdik. Ayrıcı dini bayramlarda ise 4 eczanemiz nöbetçi olacak” dedi.