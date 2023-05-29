Niğde’de mitral kapak değişimi ameliyatı başarıyla uygulandı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nefes darlığı şikâyeti ile başvurup mitral kapak hastalığı tespit edilen 48 yaşındaki hastaya; Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde mitral kapak değişimi ameliyatı başarıyla uygulandı.

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu, Op. Dr. Hamdi Mehmet Özbek ve Op. Dr. M. Sefa Sağlam tarafından yapılan operasyondan sonra hızlı bir iyileşme süreci geçiren hasta şifa ile taburcu edildi. Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu, bu tür operasyonlar için gerekli teknik ve bilgi donanımına kliniğin sahip olduğunu ve önceden şehir dışına sevk edilen hastaların artık hastanede ameliyat edileceğini, hastaların kendi memleketlerinde ameliyat olabileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte artık kliniğin il dışı hastaları dahi kabul edilebilecek kapasite ile çalışılabileceğini belirtti. Serhatlıoğlu; Bundan dolayı hastane yönetimine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya; "Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanemiz hızla ileri teknolojik tıbbi cihazlarımız ile büyümeye ve gelişmeye devam etmekte olup, hastaların yerinde tedavilerinin sağlanarak il dışı sevklerine son verilmesi amacıyla hastanemizi her geçen gün yeni tıbbi cihazlarla donatmaya devam ediyoruz” dedi.