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Niğde’de korona virüs denetimleri yapıldı

Niğde’de koronavirüs denetimleri kapsamında işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

NİĞDE 26.11.2020, 15:46
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Niğde’de korona virüs denetimleri yapıldı
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Niğde’de koronavirüs denetimleri kapsamında işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Niğde’de Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ile kent merkezinde denetim yaptı. Vali Yardımcısı Kılınç, toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı, vatandaşlara otobüslerin kurallara uyup uymadığını sordu. Vali Yardımcısı Cemil Kılınç: “Mevsim şartlarının etkisiyle dünyada, ülkemizde ve Niğdemizde vaka sayılarında artış var. Son dönemde yaşanan vaka artışlarında yola çıkarak bakanlığımızın talimatlarıyla 4 gün boyunca özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda, pazar yerlerinde, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında daha yoğun denetim uygulayacağız. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiç bir zaman akıllarından çıkarmasın ve kuralları uygulasın. Özellikle iş yer sahipleri de bakanlığımızın yayınladığı tedbirlere uysun. Aşı başlayana kadar, virüsle mücadelemizi üst seviyede sürdürelim" dedi.
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