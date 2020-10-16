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Niğde’de Korona virüs denetimi yapıldı

NİĞDE’DE KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI

NİĞDE 16.10.2020, 16:02
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Niğde’de Korona virüs denetimi yapıldı

Niğde’de korona virüs denetimi yapıldı.

Niğde’de iş yerlerine korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve NESOB Başkanı Alim Yeşil ve ekipler katıldı. Denetimde ekipler tedbirlere uymayanları uyardı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, denetimlerin hastalığa çare buluna kadar devan edeceğini söyledi. Vali Şimşek: “Sağlık için hepimiz için” denetimlerdeyiz. Hayatın tüm alanlarında kafeler de, restorantlar da, toplum ulaşım araçlarında, okul servisleri kısacası bütün yaşam alanlarında kovid tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz bu hastalığa çare bulunana kadar devam edecektir. Bu salgından korunmanın tek çaresi de maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Bu hastalık en çok yaşlılara ve kronik hastalığı olanları etkiliyor. Ancak toplumda herkesin bu tedbirlere uyması ve kendini bu salgından koruması gerekiyor. Kendimizi korumadığımız takdirde bu hastalıktan etkilenebilecek yaşlılarda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız üzerinde ölümcül etkisi olacağı için onlara zarar vermiş olacağız. Bu sebeple hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin sağlığı için maske mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor” dedi

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