Niğde’de İmam Hatip Meydanına yeni cami yapılıyor

Niğde Belediyesinin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 300 kişilik Merkez Cami yapılacak.

Niğde Belediyesi, Niğde Müftülüğü ve Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği arasında yapılan protokolle cami, Efendibey Mahallesi’nde yıkılan eski İmam Hatip Lisesi’nin olduğu yere Merkez Cami yapılacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Müftüsü Osman Ayas ve Niğde Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği üyeleri,cami yapılacak alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, caminin cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtacak tek kubbeli, iki şerefeli, 60 metre yüksekliğinde ve Niğde’ye özgü çift minareli olarak tasarlandığını ifade etti.

Caminin 2 katlı kapalı otoparka sahip olacağını belirten Başkan Özdemir, aynı anda 2 bin 300 kişinin ibadet edebileceği şekilde inşa edilecek caminin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.