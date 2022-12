Niğde’de denetimler ölümlü trafik kazalarını azalttı

Niğde’de yapılan trafik denetimleri sayesinde ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirlerin, yıl boyunca yapılan yoğun denetimlerin, eğitimler ve kampanyaların bu kazaların azalmasında önemli rol oynadığı bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “İlimiz genelinde jandarma ve polis bölgesinde olmak üzere 2021 yılının ilk 11 ayında 25 ölümlü trafik kazası, bin 27 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 640 vatandaşımız yaralanmıştır. 2022 yılının ilk on bir ayında ise; 20 ölümlü trafik kazası, 983 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 688 vatandaşımız yaralanmıştır. Ekiplerimiz tarafından alınan tedbirler, yıl boyunca yapılan yoğun denetimler, eğitimler ve kampanyalar bu kazaların azalmasında önemli rol oynamıştır. Bu eğitim ve denetimler sonucunda ölümlü trafik kazaları yüzde 20, hayatını kaybeden vatandaş sayısında yüzde 10, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 4,3 oranında azalma, yaralı vatandaşlarımızın sayısında yüzde 2,9 artış olmuştur. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2030 yılına kadar trafik kazası can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050’ de ise ’sıfır’ can kaybı hedefi ile farkındalık oluşturularak çalışmalarımız süreklilik arz edecek şekilde devam etmektedir” denildi.