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Niğde’de DEAŞ üyesi yakalandı
Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
NİĞDE 07.11.2022, 15:37
Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde B.C. kod adıyla faaliyet yürüten yabancı uyruklu B.A.O.O’nun kentte olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekiplerince; düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan B.A.O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.