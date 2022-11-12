Niğde’de ’Çök Kapan Tutun’ tatbikatı yapıldı

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de yapılan "çök kapan tutun" tatbikatı Niğde’de yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde, saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı. Niğde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ertuğrulgazi Yurdu’nda deprem uyarısının yapılmasıyla öğrenciler çök kapan tutun hareketini yaptı.