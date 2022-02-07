Niğde’de 71 bin 137 öğrenci 2. döneme başladı

Niğde’de eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başlamasıyla 71 bin 137 öğrenci okullarıyla buluştu.

Kentte 377 okulda 4 bin 75 derslikte eğitim ve öğretimine devam eden 71 bin 137 öğrencinin sömestir tatili sona erdi. Eğitim öğretim yılının 2. yarısına başlayan öğrenciler bu sabah itibariyle yeniden okullarıyla buluştu. 11 Nisan’da 2. dönem ara tatiline girecek olan öğrenciler, 17 Haziran’da da karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlayacak.