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Niğde’de 7 caddede maskenin çıkarılmaması için sigara içilmesi, yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaklandı

KORONA VİRÜS VAKA SAYILARININ ARTIŞI NEDENİ İLE NİĞDE İL PANDEMİ KURULU ACİL TOPLANARAK ÇEŞİTLİ KARARLAR ALDI.

NİĞDE 18.08.2020, 16:00
Niğde’de 7 caddede maskenin çıkarılmaması için sigara içilmesi, yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaklandı

Niğde’de korona virüs vaka sayılarının artışı nedeni 7 caddede maskenin çıkarılmaması için sigara içilmesi, yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaklanırken, 65 yaş üstü ve 15 yaş altındaki vatandaşlar için bir dizi kararlar alındı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüs salgını süresince yapılan çalışmalar değerlendirilerek; kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının açılışında, özellikle son bir ay içerisinde Niğde’de ki vaka sayılarında artış gözlendiğine değinen Niğde Valisi Valisi Yılmaz Şimşek, “Vaka sayılarının düşmesi için toplu olarak bir araya gelinen pazar yeri, iş alanları, düğün solanları gibi alanlarda devam eden denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Tüm hedefimiz ilimizdeki korona virüs vaka sayılarını okulların açılma tarihi olan 21 Eylül tarihine kadar daha düşük seviyelere getirmek olmalıdır. Bunun için başta tüm kamu kurumlarımız olmak üzere herkese görev düşüyor. Ümit ediyorum ki; bu salgını hep birlikte yeneceğiz” dedi.

İl Pandemi Kurulu’nun aldığı karalar ise şu şekilde: “65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşlarımızın 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın öğleden önce 08:00-12:00 saatleri arasında pazar yerlerine gidebilecekleri, 12:00’dan sonra pazar yerlerine gitmemeleri. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız yalnızca 08-00-20-00 saatleri arasında sokağa çıkmaları, park ve çay bahçelerinde sosyal mesafenin korunması ve her masada en az 2 kişi olacak şekilde düzenleme yapılmasına. Kent merkezinde yoğunluk yaşanması ihtimal caddelerinden olan Bor Caddesi, Dr. Samiyağız Caddesi, Atatürk Caddesi (Bor Yolu), İstasyon Caddesi, Bankalar Caddesi, Terminal Caddesi ve Yeniçarşı Caddesinde maske çıkarılmasına sebep olacak sigara, yiyecek ve içecek gibi maddelerin cadde boyu gezerek tüketilmesinin yasaklanmasına, tarım işçilerinin taşınmasına yönelik gerekli kontrollerin sıkılaştırılmasına, sokak düğünlerinde yemek verilmesi ve ambalajsız ikramların yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi.

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