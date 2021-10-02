Niğde’de 6 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonksit gazından etkilen 6 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Alay Beldesinde yer alan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırda meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonksit gazından aynı aileden Zeynep (17 ) Elif (16), Pınar (13), Büşra (13), Fatma (9) ve Kübra A. (8) zehirlendi. Ailenin haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 6 çocuk ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.