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Niğde’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
NİĞDE’DE ATIK YAĞLARI YAKIT HALİNE GETİREN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 BİN LİTRE KARIŞIMLI AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.
NİĞDE 07.10.2020, 11:45
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Niğde’de atık yağları yakıt haline getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları bir takım kimyasal maddeler ile karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bor- Acıgöl kavşağında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş 6 adet tank içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T. K. gözaltına alındı.
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