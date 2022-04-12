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Niğde’de 4 milyon 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi
Nigde’nin Ulukışla İlçesi’nde durdurulan bir kamyonda 4 milyon 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
NİĞDE 12.04.2022, 14:15
Nigde’nin Ulukışla İlçesi’nde durdurulan bir kamyonda 4 milyon 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir ihbar üzerine Ulukışla ilçesinde bir kamyona operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, sürücü gözaltına alınırken, kamyonda da arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 milyon 160 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.