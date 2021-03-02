Niğde’de 38 bin 911 öğrenci eğitime başladı

Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Niğde’de 38 bin 911 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak alınan kararları açıklamasının ardından turuncu kategoride bulunan Niğde’de yüz yüze eğitim başladı.

Niğde’de il geneli okul öncesi 6 bin 500, ilkokulda 22 bin 368, ortaokul 8. ve 12. sınıflarda ise 10 bin 43 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.