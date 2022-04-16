Niğde’de 30 Yıla 30 Eser sergisi açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, ’30 Yıla 30 Eser’ sergisi açıldı.

Niğde Müzesi Sergi Salonundaki serginin açılışına Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halsidemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin 30’uncu yaşına girmesinin kente gurur verdiğini söyledi. Üniversitenin kuruluşunun 30’uncu yılını çeşitli etkinlilerle kutlandığını söyleyen Vali Şimşek; “Sergide, ülkenin seçkin ve başarılı önemli sanatçıların eserleri bulunuyor. Halkımız bu önemli eserleri ziyaret edebilecek. Üniversitenin 30’uncu yaşına girmesi Niğdemiz, üniversitemiz ve bizler için gurur vesilesi. Üniversitemizin yaş alması ve her geçen gün kendisini geliştirmesi tabi ki şehrimize de kazanımlar sunuyor. Bu sergide şehrimize bir kazanç. İnşallah bunda sonra da üniversitemiz her alanda ilimize katkı sunmaya devam edecek” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından organize edilen sergide; tekstil tasarımı, moda tasarımı, el sanatları ve seramik alanında eserler yer alıyor.