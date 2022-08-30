Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Niğde’de de düzenlenen törenle kutlandı.

Kentte bayram kutlamaları Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Niğde Belediyesi, siyasi partiler ve STK’ların çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkan Vekili Gülsüm Temur, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. 30 Ağustos’un önemini içeren konuşmayı Teğmen Sinan Şat yaptı. Şat konuşmasında; "30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından kesin olarak çıkarıp, ebedi özgürlük ve bağımsızlığa kavuşturmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız askeri deha kabul ettiği Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak sonucu olarak kazanılmıştır. İşte kazanılan bu zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önderinin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır" dedi. Şiirlerin okunmasının ardından Niğde Valisi Mustafa Koç, valilik makamında kutlamaları kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı öğretmenevi bahçesinde verilen resepsiyon ile devam etti.

Törene, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkan Vekili Gülsüm Temur, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile kamu kurumun temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.