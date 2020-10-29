Niğde’de 29 Ekim coşkusu

Niğde’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kapsamında Valilik bahçesinde tebrikat töreni düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, STK’lar ve az sayıda vatandaşlar katıldı. Pandemi nedeni ile Niğde Valiliği bahçesinde düzenlenen törende tebrikleri kabul eden Vali Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Vali Yılmaz Şimşek, konuşmasında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923 tarihinde, kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adım olan cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Maalesef 23 Nisan ve 30 Ağustos’ta olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde kutluyoruz. Ancak biliyoruz ki; her ne olursa olsun Yüce Türk Milletinin kalbindeki heyecan ve coşku ilk günkü gibi devam etmektedir. İnşallah, bu bulaştan bir an önce kurtulup o heyecan ve coşkuyla bayramlarımızı hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz Şimşek’in konuşmalarının ardından Tebrikat Kabul Töreni sona erdi.