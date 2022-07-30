Niğde Teknopark’ta Faaliyet Gösteren 2 Firmaya TÜBİTAK Desteği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknopark A.Ş.’de faaliyet göstermekte olan GİTEK Elektrik Elektronik Mühendislik Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Balkan Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, sundukları “Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme Yöntemi ile Yüksek Hız ve Doğrulukta Çalışan Bakliyat ve Hububat Ayıklama Makinesi” adlı ortak proje, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı desteği almaya hak kazandı.

Ayrıca, KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen programda, toplamda 281 projenin desteklenmesine karar verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Teknopark A.Ş.’nin son dönemde oldukça önemli projeler sağladığını ifade ederek bu gelişimin aralıksız olarak sürmesi adına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının sonunda GİTEK Elektrik Elektronik Mühendislik Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Balkan Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetici ve çalışanlarını elde ettikleri başarı dolayısıyla kutladı.