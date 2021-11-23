Niğde Saat Kulesi Eski Günlerine Geri Döndü

Niğde Belediyesi uzun yıllardır çalışmayan saat kulesini tamir ettirerek saatin eskisi gibi yeniden çalışmasını sağladı.

Niğde’nin önemli simgelerinden olan Niğde saat kulesi tamir ettirilerek hafızalarda korunan eski günlerine geri döndü. Tamir giderleri Niğde Belediyesi tarafından karşılanan saat kulesinin uzun yıllardır çalışmayan saati Niğdeli saat ustaları Bilal ve Mansur Esen kardeşler tarafından yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizin önemli simgelerinden olan saat kulesindeki saat yeniden çalışmaya başladı. Tarihe ve kültüre değer veren bir anlayış bizim için temel bir bakış açısı oluşturmakta ve eylemlerimize yön vermektedir. Bu bakış açısı ile gereken adımları atarak bu saati tamir ettirdik. Bilindiği üzere bu saat kulemiz 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25’inci yıl dönümü nedeniyle yurdun birçok bölgesinde inşa edilen saat kulelerinden birisidir. Hepimizin çocukluğunun ve gençliğinin hatıralarında bu saat kulesinden bir iz vardır. Saati yeniden aktif hale getiren ustalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.