Niğde POMEM’den 295 Polis Adayı Mezun oldu

Niğde Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 295 polis adayı düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Niğde POMEM 2021 yılı 26. Dönem mezuniyet töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “ Emniyet hizmeti devletlerin en öncelikli ve asli görevidir. Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. Bu nedenledir ki; her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak olan teşkilatları kurmak zorundadır. Emniyet teşkilatımız da kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda devletimizin güvenliği , toplumumuzun huzuru için canla başla çalışmaktadır” dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 26.dönem mezuniyet töreninde ilk üçe giren polis adaylarına Vali Yılmaz Şimşek tarafından hediye ve plaket takdim edildi. Tören 295 polis adayının kep atması ile son buldu.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğ İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve az sayıda davetli katıldı.