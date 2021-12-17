Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaydaki sekizinci akftif uydumuz oalcak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Niğde polisi uygulamalarında 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
NİĞDE 17.12.2021, 15:10
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişilere ve mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 1-15 Aralık tarihleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe ve 92 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.