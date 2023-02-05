Niğde, Onur Günü’nü kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı Belediye Başkanı Emrah Özdemir gerçekleştirdi. Yapılan konuşmanın ardından Vali Mustafa Koç ve protokol üyeleri; Niğde Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Atatürk ve Niğde’ konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdi. Burada Şeref Defterini de imzalayan Vali Koç şunları yazdı;

"Teşriflerinizle ilimizi onurlandırmanızın 89. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihinde hiç işgal edilememiş olan ilimiz, milli mücadele döneminde Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında etkin bir rol alarak sizin de övgünüze mazhar olmuştur. ‘Milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan birisiydi Niğdeliler, Niğdelileri her zaman sevmişimdir’ sözlerinizle Niğde’ye ve Niğdelilere olan sevgi muhabbetinizi ifade etmiştiniz. Niğde’ye ziyaretinizle onurlandırdığınız 5 Şubat 1934 günü, ilimiz için her zaman büyük bir şeref günü olmuştur. Atam; hiç kuşkusuz ki; sizin önderliğinizde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza ve müdafaa ederek, ilkelerinizle gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak ve aziz milletimize hizmet etmek için millet olarak gece gündüz demeden ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."