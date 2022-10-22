Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Doktora ve Yüksek Lisans Programları açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Kamu Yönetimi Doktora Programı, İletişim Fakültesi bünyesinde İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin her zaman akademik gelişim içinde olduğunu aktararak akademisyenlerimizin özverili çabalarının bu önemli gelişmede büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Rektör Uslu; açılan yeni programların Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde yaşanan bu akademik gelişmelerin de en büyük göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve programların açılmasında emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek noktaladı.