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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü değişti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

NİĞDE 05.10.2021, 09:18
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü değişti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar yerine Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevini yürüten Uslu, 2020 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde MYO/Yüksekokul müdürü olarak da görev yaptı.

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