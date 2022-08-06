Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mezuniyet töreni yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni” yoğun bir katılımla Üniversite 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde protokol üyeleri, davetliler ve mezun öğrenciler ile velileri katıldı.

Mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu selamlama ile başladığı konuşmasını, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetimi olarak öncelikli amacımız bizlere emanet edilen gençlerimize en iyi eğitimi vererek onları hayata hazırlamaktır. Bu yolda da önemli bir iş başardığımızı bugün en açık şekilde görmekteyiz” diyerek sürdürdü.

Akademik olarak donanımlı ve bunun yanında Ülkemize, Milletimize ve Devletimize faydalı bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Değerli öğrencilerimiz Fakülte, Yüksekokul, Bölüm veya program fark etmeksizin, bundan sonraki süreçte de eminiz ki kişisel gelişimlerini sürdürecek ve ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi ile başlayan yerlileşme ve millileşme sürecine de çok önemli katkılar sunacaklardır. Unutmamalıyız ki Üniversitelerimizin misyonlarından birisi de bilgi üretmek ve bu üretilen bilgiyi değer ifade eden bir ürüne dönüştürmektir” dedi.

“Bizler öğrencilerimize olan desteğimizi onlar mezun olduktan sonra da sürdürmeye devam edecek ve öğrencilerimizle olan bu gönül bağını hep diri tutacağız” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarını, velilerimizin emeğinin karşılığını öğrencilerimizin mezuniyet coşkusu ile aldıklarını ve gelecek yıllarda da öğrencilerimizin başarıları ile bizlere onur vereceğini ifade ederek sürdürdü.

Niğde Valisi Mustafa Koç mezuniyet programındaki konuşmasında “Bugün, sizler ve aileleriniz için heyecan dolu, gurur dolu bir gün. Bizler de sizlerin bu heyecanına, mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Üniversite hayatınızın başında aileleriniz tarafından bizlere emanet edildiniz. Ülkemizin farklı illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden ilimize gelen sizler, kültürünüzü taşımak suretiyle ilimizi zenginleştirdiniz. Zamanla Niğde ile Niğdelilerle bütünleşerek bizlerden biri oldunuz. Bugün eğitim hayatınızı tamamlayarak mezuniyet belgelerinizi almaya hak kazandınız. Artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor” dedi.

“Bundan sonraki yaşantınızda medeniyetlere ev sahipliği yapmış Niğde’den öğrendiklerinizi güzel bir biçimde aksettirmek suretiyle “Niğde Elçisi” olarak ilimizin müstesna birer temsilcileri olacaksınız” diyen Niğde Valisi Mustafa Koç, “Türkiye emin adımlarla, güzel ufuklara doğru ilerliyor. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarını gerçekleştirmesinde sizlerin de muhakkak suretle katkısı olacaktır. Biz inanıyoruz ki sizlerin de katkısıyla gelecek yüzyıllar büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin olacaktır”

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren mezun öğrencilere Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde protokolü ve akademisyenlerimiz tarafından mezuniyet belgesi takdimi yapıldı. Büyük coşkuyla kutlanan mezuniyet törenimiz, öğrencilerimizin mezuniyet yaş kütüklerine isim çakmaları ve kep atmaları ile son buldu.