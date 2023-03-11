Niğde köylerine 45 Milyon TL ayrıldı

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi’nde Niğde’ye 45 milyon TL ödenek ayrıldı.

Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin:”KÖYDES projesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Niğde için toplam 45 milyon 930 bin 037 TL ödenek ayrıldı. Niğde İl Özel İdaresine tahsis edilen ödenek; Niğde’ye bağlı 6 ilçe, bu ilçelere bağlı 23 belde ve 132 köyün altyapısına harcanacak” dedi