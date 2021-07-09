Niğde halkı artık daha sağlıklı su içiyor

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 6 bin 600 metre ana boru hattındaki asbestli boruları içme suyu onaylı yüksek yoğunluklu polietilen borularla yenileyerek, Niğde halkının daha sağlıklı su içmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yaptığı hizmetlerle Niğde halkının sağlığını ön planda tutan Niğde Belediyesi, kanserojen etkisi oluşturan asbestli boruları değiştirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda ana boru hattında Niğde merkezde 6 bin 600 metre uzunluğundaki asbestli boru değiştirilerek halkın daha sağlıklı su içmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Göreve geldiğimiz günden bu yana Niğde halkımızın sağlığını ön planda tutacak birçok projeye imza attık. İçme suyu alanında yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tuttuk. Bu şehirde yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı su içmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda da merkezde 6 bin 600 metre uzunluğunda ki asbestli boruları içme suyu onaylı yüksek yoğunluklu polietilen borularla değiştirdik. Önümüzde ki günlerde de Niğde merkezde ki eskimiş ve yıpranmış tüm asbestli boruları değiştirmek için tüm gayretimizle çalışacağız. Bu şehrin insanına her alanda hizmet vermeye tüm ekiplerimizle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanında açılan stant da ise değiştirilen asbestli borular ve yeni borulardan oluşan kesitler Niğdeli vatandaşlara sergilendi.