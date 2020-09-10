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Niğde Emniyetinden sokak satıcılarına yönelik operasyon

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ.

NİĞDE 10.09.2020, 14:25
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Niğde Emniyetinden sokak satıcılarına yönelik operasyon

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda sokak satıcısı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 163,94 gram ağırlığında sentetik kannabinoid/bonzai maddesi, 11 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına şahıslar adliyeye sevk edildi.

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