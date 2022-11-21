Niğde Eczacı Odası Başkanı Öztürk: "Zam kokusu geldiği zaman bazı ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz"

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, ilaçlarda zam ihtimali oluştuğu dönemlerde bazı ilaçları piyasada bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

İlaç konusunu sürekli gündeme taşıdıklarını ifade eden Öztürk, “Piyasada çok kullanılan özellikle antibiyotiklerin, bazı çocuk şurupları, kadın doğum ile alakalı infertire ilaçlarını bulmakta zorluk çekiyoruz. Biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Önemli miktarda ilaç piyasada şu anda yok. Daha doğrusu biz bunları reprezantlara sorduğumuz zaman depolara gönderdiklerini ifade ediyorlar, depolara sorduğumuz zaman ’yok’ diyorlar. Biz ise her zaman olduğu gibi ilaç zam kokusu geldiğinde bu ilaçları bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. En azından diyoruz ki ’Elimizde bu ilaç yok ama bunun eş değeri şu ilaç var. Eğer arzu ederseniz bu ilacı verelim’ şeklinde bir tavsiyede bulunuyoruz. Vatandaş arzu ederse eş değer ilacı veriyoruz” dedi.

Eş değer ilaçları bazı vatandaşların istemediğine dikkat çeken Öztürk, "Ancak bazı vatandaşlarımızın eş değer ilaca şiddetli bir şekilde itiraz ettiklerini görüyoruz. Bu itiraz doğru bir davranış değil kesinlikle. Çünkü eş değer ilaç dediğimiz ilaç bire bir reçetede yazılı ama ismi farklı olan ilaçtır. Etken maddeleri bire bir aynıdır. İlacın adeti de doğal olmak üzere bunun için vatandaşların bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.