Niğde Belediyesi’nden yeni park, bahçe atağı

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehirdeki park bahçe çalışmalarına hız verdi.

Yeni parklar oluşturularak halkın hizmetine sunan Niğde Belediyesi hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Zemerdin sokakta ve Selçuk mahallesindeki yeni park alanına, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri yerleştirildi. Yaptıkları dikey bahçe uygulaması ile yeşil alan çalışmalarını farklı bir boyuta taşıyan Niğde Belediyesi şehrin girişinde bulunan şehitliğin yanındaki istinat duvarlarına yaptığı dikey bahçe çalışması ile vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımızın temel amacı; daha yaşanılabilir bir çevre ve daha huzurlu bir kent ortamı sağlamaktır. Şehrimizde nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir taraftan yenilerini eklerken var olan parkları da yenilemeye devam ediyoruz. Zemerdin sokakta ve Selçuk mahallemizdeki parkımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine soktuk. İnşallah çocuklarımız burada daha güzel vakit geçirme imkânı bulacak. Vatandaşlarımız hem piknik yapabilecek hem de boş zaman geçirebilecekler, park alanına koyduğumuz spor aletleriyle de isteyen sporda yapabilecek. Ayrıca, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin giriş kısmı olan şehitlik bölgesine dikey bahçe çalışması yaptık. Niğde’mizde yeşilin en güzel tonlarını en güzel şekilde nakşederek buradaki duvarlara bir halı gibi serdik. Niğde Belediyesi olarak sorumluluğumuzu bilerek bu noktada hizmetlerimiz aralıksız olarak sürdüreceğiz ve kent estetiğine yeni ve farklı bir görünüm kazandıran çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.