Niğde Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Etkinliği ve Kitap Kampanyası

Niğde Belediyesi gençleri sanat ve kültürle buluşturmak için tiyatro etkinliği düzenleyecek. ’Çetin Ceviz’ isimli tiyatro oyunu Niğde Belediyesi’nin katkıları ile Niğde’de sahnelenecek.

Çetin Ceviz Tiyatro Oyunu 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 da Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi 1923 no’lu Salonda sahne alacak. Ücretsiz olan etkinlikte köy okulları için kitap toplanacak. Oyunu izlemeye gelen izleyiciler okumadıkları kitapları belediye görevlilerine teslim ederek bu kampanyaya katılabilecek. Nami Esatgil’in yazıp yönettiği tiyatronun oyuncuları; Nami Esatgil, Tuna Arman, Murat Tavlı, Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen’den oluşuyor.

Tiyatro etkinliği ile ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizi bir sanat ve kültür şehri yapmaya kararlıyız. Festivallerimiz, yarışmalarımız, sergilerimiz ve bu tür etkinliklerimizle her zaman gençlerimizin yanındayız. Aynı zamanda bu etkinliğimiz kapsamında köy okullarımız için kitap toplayacağız. İzleyicilerimiz okumadıkları kitapları getirerek kampanyamıza katılabilirler. Tüm genç kardeşlerimi ve bütün vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyorum” dedi. Tiyatronun konusu ise şöyle;

“Mesleği kasaplık lakabı ’Kibar Kasap’ olan Çetin Ceviz eşinin kendini aldattığı kişi olan Kemal’in evine onu öldürmek üzere gider. Fakat son derece zayıf ve mülayim kişiliği sonucunda değil öldürmek tam aksine adamla dost olur. Evin temizlikçisi Yeter’in olayları yanlış anlayıp aksettirmesi ile kahkaha tufanı başlar. Üstüne üstlük eşi Naciye’nin de o eve gelmesiyle daha da karmaşıklaşan olaylar, Kemal’in rahatlığı, Çetin’in kılıbıklığı ve Naciye’nin otoriter haliyle komedi oranını artırır. Son derece dürüst olan Çetin’in kendini polise ihbar etmiş olması dolayısıyla Yaşlı Kurt Komiser Şehabettin ve yardımcısı Selin’in eve gelmesiyle artık işin içinden çıkılamaz sonuçlar doğacak ve seyirciler gülmekten gözyaşlarına boğulacaktır”