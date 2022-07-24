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Niğde Belediyesinden temizlik seferberliği

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

NİĞDE 24.07.2022, 18:33
Niğde Belediyesinden temizlik seferberliği

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Faik Şahenk Bulvarı ve çevresinde detaylı temizlik yapıldı. Yollar arazözler tarafından yıkanırken kaldırımlar süpürgeciler tarafından pırıl pırıl edildi. Tüm ekibin koordineli bir şekilde çalıştığı temizlik faaliyetinin şehrin diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Çalışmalarını son olarak Faik Şahenk Bulvarında sürdüren ekiplerimiz şehrimizin diğer mahallelerini de en detaylı şekilde temizlemeye devam edecekler. Tertemiz ve sağlıklı bir Niğde için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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